PM prende homem que matou a ex-namorada a facadas

Crime ocorreu no Conjunto Zilha Spósito, que é uma região invadida de Belo Horizonte (foto: Redes sociais)

A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (24/12), L.C.S., de 31 anos, suspeito de, horas antes, assassinar a facadas a ex-namorada, Gleice Jociane da Silva, de 34 anos. O crime ocorreu na Rua Três, 190, Bairro Zilah Spósito, na zona norte de Belo Horizonte. A vítima já tinha registrado três queixas contra o suspeito por agressão.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, Gleice estava ssentada na porta de sua casa, conversando com a irmã e um vizinho, quando L.C.S. se aproximou.

Ele arrastou a vítima para dentro da casa e deu três facadas na vítima, duas nas costas e uma no abdômem. Ao ouvir gritos, o vizinho com quem Gleice conversava entrou na casa e, ao tentar impedir o crime, também foi agredido, com um soco no rosto.

Os militares foram à casa do suspeito. Lá, foram recebidos pela mãe e um irmão de L.C.S. Eles contaram que o homem teria fugido por um buraco existente no muro da casa e que dá acesso a uma mata.

Os policiais seguiram uma trilha e, cerca de 20 minutos depois, avistaram LCS sentado no chão. Ao ser preso, ele alegou que não e lembrava de nada, que tinha fumado maconha e acreditava ter tido um surto psicótico.

Gleice foi socorrida e levada ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu. LCS foi levado para a delegacia na Lagoinha.