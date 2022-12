Acidente de carro mata homem na BR-267

Homem, de 29 anos, morreu no local da batida (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem, de 29 anos, morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na noite desse sábado (24/12), na BR-267, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha relatou que um Ecosport e um Fiat Palio bateram de frente. Cinco pessoas estavam no primeiro carro e o Pálio levava apenas o motorista.

Quando as equipes chegaram, três pessoas já estavam fora do carro e outras duas ficaram dentro do veículo. As vítimas estavam conscientes e orientadas, sendo que três delas se queixavam de dores no corpo.

Os cinco passageiros do Ecosport foram conduzidos pelo Samu para o Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora.

O motorista do Palio morreu no local.

Após a liberação da perícia, o corpo do homem foi retirado e ficou sob guarda da Polícia Rodoviária Federal (PRF).