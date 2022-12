Temperatura máxima pode chegar aos 27°C em BH nesta sexta (23)

A temperatura mínima foi de 15°C e a máxima estimada é de 27°C na capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Defesa Civil indica que esta sexta-feria (23/12) será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em Belo Horizonte.



A temperatura mínima nessa madrugada foi de 15°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 55% à tarde.

Há ainda alerta para risco geológico em todas as nove regionais da capital. O comunicado da Defesa Civil é válido até amanhã, véspera de Natal.

Segundo a instituição, diante do acúmulo de chuvas e a possibilidade de novas precipitações nas próximas 48 horas, a população deve estar atenta pois aumentam as chances de quedas de muro, deslizamentos e desabamentos.

Em casos de emergência, o recomendado pela Defesa Civil é sair imediatamente do imóvel e ligar para a instituição pelo 199.

Previsão em Minas

O céu fica encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município mineiro que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24h foi Januária, no Norte de Minas, com 50 mm.