Ouro Preto: obras inacabadas são retomadas em período chuvoso

Os trabalhos na Ponte dos Tabuões, em Santo Antônio do Salto, consistem inicialmente na confecção de muro de gabião para garantir a estabilidade necessária para a reconstrução de partes da estrada (foto: Divulgação/PMOP) Duas obras inacabadas estão sendo retomadas em vias danificadas no período chuvoso em janeiro de 2022. A Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, interditou a Ponte dos Tabuões, localizada na estrada do distrito de Santo Antônio do Salto no início do atual período chuvoso para a conclusão das obras. A avenida Lima Júnior, conhecida como "curva do vento" - via destruída após abrir uma cratera no início do ano – também tem os trabalhos retomados.

Segundo a prefeitura, no caso de uma grande intervenção como a da estrada de Santo Antônio do Salto e por se tratar de uma obra pública, os trâmites legais são demorados e necessários, tanto em relação à qualidade da obra, com sondagem e projetos, quanto na parte orçamentária.

A gestão municipal diz que o ideal para qualquer tipo de obra é sua execução em tempos de estiagem, já que independentemente da atividade exercida, as chuvas paralisam os trabalhos.

É o que poderá acontecer com a estrada de Santo Antônio do Salto, que tem previsão de conclusão em 8 de fevereiro de 2023. O prazo, porém, poderá ser estendido caso as condições climáticas impossibilitem os trabalhos.

Como serão as obras

Os trabalhos na Ponte dos Tabuões, em Santo Antônio do Salto, consistem inicialmente na confecção de muro de gabião, estrutura armada com características flexíveis e drenantes, que, segundo a prefeitura, terá durabilidade e resistência para garantir a estabilidade necessária para a reconstrução de partes da estrada.

Para a construção do muro de contenção, que terá aproximadamente 124 metros de extensão, o local ainda passará por limpeza de todo massa de terra deslizada.

Localizada dentro da sede de Ouro Preto, a avenida Lima Júnior, conhecida como Curva do Vento, é uma via que liga o centro histórico da cidade até o bairro Bauxita, onde está localizada a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

Em janeiro de 2022, após fortes chuvas, foi aberta uma cratera de aproximadamente 10 metros de profundidade. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, as obras de contenção na Curva do Vento foram retomadas e o local está cercado e impermeabilizado com massa específica para impedir a infiltração de água.

A secretaria de Defesa Social diz que ainda falta para a conclusão da obra, a construção de uma cortina atirantada que são grampos que têm como objetivo segurar o material já compactado.

Acesso alternativo

A Prefeitura de Ouro Preto explica que para chegar a Santo Antônio do Santo existe um outro acesso ao distrito. No caso o motorista terá que passar pelo distrito de Santa Rita de Ouro Preto. A prefeitura garante que o acesso está em boas condições.