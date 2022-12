Greve dos Aeronautas: Confins tem quatro voos atrasados e um cancelado

Aeroporto de Belo Horizonte registrou quatro voos atrasados e um cancelamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, registrou problemas em pelo menos cinco voos na manhã desta quarta-feira (21/12). A greve de pilotos e comissários de bordo entrou no terceiro dia com paralisação das decolagens das 6h às 8h.

Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), quatro voos saindo de Confins na manhã de hoje estão atrasados e um foi cancelado devido a reflexo da greve em outra cidade.

Um voo para Brasília, marcado para as 6h20, só foi confirmado para 8h. Um para Congonhas, previsto para as 7h, passou para as 8h. Duas viagens para Guarulhos sofreram alteração também. Um, marcado para as 7h30, passou para as 8h e o outro, marcado para as 8h05, passou para as 8h30.

O voo 3069 da Latam, previsto para sair de Confins as 7h55 com destino a Congonhas, foi cancelado.

Segundo Ronie Gaião, diretor de Regulamentação e Convenções Coletivas do SNA, a greve vai continuar até que as empresas aéreas se manifestem e a negociação avance. A categoria reivindica um aumento salarial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e um ganho real acima da inflação de 5%. Além disso, cobram direitos para definir horários de veto na alteração de folgas.

“Nosso pedido é justo e coerente diante dos resultados apresentados pelas empresas, que atingiram um patamar de lucratividade acima do da pré-pandemia, muito disso devido ao grande aumento dos preços das passagens”.

A greve

O movimento, organizado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), prevê a paralisação das decolagens entre 6h e 8h.

Segundo o SNA, a greve ocorre respeitando a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) da obrigatoriedade de manter as atividades de 90% dos comissários e pilotos durante a paralisação. Ainda de acordo com o sindicato, 100% dos tripulantes estarão a postos, mas 1% a 2% deles atrasarão os voos.

Ronie destacou ainda que a paralisação ocorre simultaneamente em nove aeroportos Brasil. Além de Confins, a categoria decidiu que a paralisação se estende a Congonhas (São Paulo-SP); Guarulhos, também em São Paulo; Galeão e Santos Dumont, ambos no Rio; Viracopos, em Campinas-SP; e nos aeroportos de Porto Alegre-RS, Brasília-DF e Fortaleza-CE.