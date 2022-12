Temperatura em BH pode chegar aos 28°C nesta sexta-feira (16)

A temperatura mínima foi de 15°C e a máxima estimada é de 28°C em BH nesta sexta-feira (16/12) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Nesta sexta-feira (16/12), a Defesa Civil indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima foi de 15 °C e a máxima estimada é de 28 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 55% à tarde.

A Defesa Civil emitiu um alerta para risco geológico em seis das nove regionais de BH por causa das fortes chuvas dos últimos dias na capital.

As Regiões Oeste, Centro-Sul, Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova enfrentam risco de quedas de muros, desabamentos e deslizamentos.

O órgão recomenda que os moradores dessas áreas fiquem atentos aos sinais de um possível deslizamento:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos





Previsão em Minas

No estado, o céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas nas regiões Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha. Nas demais áreas de Minas, o céu fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva.

Leia mais: Sobe para 85 o número de cidades mineiras em estado de emergência

A cidade de Salinas, no Norte de Minas, registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas, com 104.6 mm.