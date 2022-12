Sobe para 85 o número de cidades mineiras em estado de emergência

Mais duas cidades de Minas Gerais, Gonzaga e São Gonçalo do Abaeté, entraram para a lista de situação de emergência devido as fortes chuvas, segundo boletim Defesa Civil estadual. Ao todo são 85 municípios integram a listagem na atualização desta quinta-feira (15).

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de mortes em Minas causadas pela chuva segue em sete pessoas. O estado ainda tem 1.111 pessoas desabrigadas, 10 a mais do que o boletim da quarta-feira (14). A quantidade de pessoas desalojadas também subiu para 4.380, 69 a mais do que o dia anterior.

A Defesa Civil estadual ressalta a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) , entre os estados da Bahia e Minas Gerais. Com isso, o fenômeno pode favorecer a formação de chuvas volumosas nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas.