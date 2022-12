Homem morre, e duas mulheres ficam feridas após forte colisão em Minas

Acidente na rodovia foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu nesta tarde (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem morreu, e duas mulheres ficaram feridas nesta quinta-feira (15/12) após o carro no qual eles estavam bater de frente com outro veículo em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais.





Quando os militares chegaram ao local, o condutor do automóvel já estava morto. As duas mulheres que o acompanhavam receberam os primeiros socorros na rodovia e, conforme o Corpo de Bombeiros, estavam em estado grave.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prosseguiu com os atendimentos e conduziu as sobreviventes para a Casa de Caridade Leopoldinense. Ainda conforme a corporação, o condutor da carreta não ficou ferido.

Após conclusão da perícia a cargo da Polícia Civil, os bombeiros iniciaram os trabalhos de desencarceramento do corpo preso às ferragens, que foi conduzido ao Instituto Médico Legal pelo serviço funerário.