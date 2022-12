PM é encontrado morto junto à namorada em apartamento de Uberlândia

Condomínio onde crime aconteceu fica na região central da cidade (foto: Reprodução/Google Maps)

Um tenente da Polícia Militar e a namorada dele foram encontrados mortos nesta quarta-feira (30/11) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A suspeita inicial é que ela tenha matado o militar com uma arma de fogo e depois se matado.



Os corpos foram encontrados no apartamento do policial, no bairro Osvaldo Rezende, região central da cidade. O militar estava escalado para o trabalho hoje e não compareceu. Contatos por telefone e até presencial, na residência, foram tentados, mas sem sucesso.



Até o fim da tarde de hoje desta quarta, não foram dadas informações sobre qual a arma foi usada e se outras pistas foram encontradas no local. A perícia da Polícia Civil e viaturas da PM seguem no local até o momento.



Em nota, o comando da 9º Região da Polícia Militar informou que “já entrou em contato com os familiares das vítimas e se colocou à disposição para toda a assistência necessária, inclusive através da equipe do Plenitude (Programa de Apoio e Auxílio aos Militares PM e BM). A dinâmica dos fatos será investigada pela Polícia Civil”.