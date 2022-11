Influenciador Arnon do Grau é solto após passar 12 dias na cadeia

Arnon do Grau vivia uma vida de luxo nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O influenciador digital Arnon do Grau, de 29 anos, foi solto neste sábado (19/11) após ficar preso durante 12 dias sob suspeita de envolvimento em um homicídio no bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, em 2018.A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Arnon estava preso temporariamente desde 7 de novembro no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de BH.O influenciador foi liberado após pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que considerou falta de indício consistente da participação dele no crime. O alvará de soltura foi expedido pelo juiz Roberto Oliveira Araujo Silva.Arnon e outros dois homens foram acusados de homicídio. Na época, ele seria namorado da filha de um dos suspeitos. O influenciador foi ligado ao crime devido ao relacionamento e por ter sido visto perto do local do assassinato momentos antes do ocorrido.Com mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, Arnon do Grau ficou famoso pelos vídeos de humor e por empinar motocicletas.No dia 7 de novembro, Arnon Henrique foi levado algemado em uma viatura da Polícia Civil à sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.A PCMG explicou que o crime foi motivado por uma briga entre gangues por tráfico de drogas. Na ocasião, um homem de 20 anos morreu a tiros. Além de Arnon, dois suspeitos, de 39 e 37 anos, serão investigados.A PC ainda informou que há ocorrências registradas no nome do influenciador, como disparos de arma em via pública e consumo de drogas.