Ônibus atinge motocicleta e esmaga mulher no São Tomaz, em BH

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente entre um ônibus e uma moto na Rua São Tiago, bairro São Tomaz, Região Norte de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (19/11).

O piloto ficou ferido, enquanto a mulher, de 33 anos, que estava na garupa, foi esmagada por uma das rodas. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

O condutor da moto foi levado para o Hospital Risoleta Neves. Já o motorista do coletivo está detido e prestará depoimento aos policiais. As causas do acidente serão investigadas.