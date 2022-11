Arquidiocese de BH promove jornada do 'Dia Mundial dos Pobres' até 25/11

Arquidiocese de BH transforma Dia Mundial dos Pobres em jornada para socorrer os necessitados (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO)





LEIA MAIS 15:02 - 16/11/2022 Jornada Solidária presenteia crianças carentes em BH

09:55 - 16/11/2022 Hemominas faz apelo para doação de sangue no final de ano

15:41 - 16/11/2022 COVID-19: UFMG ainda avalia uso de máscara no campus



Segundo o arcebispo metropolitano de BH, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, a Jornada Mundial dos Pobres é uma "rica oportunidade para capacitar nosso coração, reconhecendo a presença dos pobres entre nós, em cenários que nos envergonham e nos aponta um longo caminho para fazer valer a fraternidade universal".



Para Dom Walmor, são necessários investimentos em políticas públicas que favoreçam a superação, com urgência, de tantos cenários de exclusão e desigualdade social: "É preciso buscar respostas para a construção de uma sociedade mais justa que partilhe o sofrimento de cada pobre, com empatia e solidariedade". Na manhã desta quarta-feira (16/11), ocorreu o primeiro encontro, o qual se repete amanhã e sexta-feira (18/11), das 9h às 12h.Segundo o arcebispo metropolitano de BH, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, a Jornada Mundial dos Pobres é uma "rica oportunidade para capacitar nosso coração, reconhecendo a presença dos pobres entre nós, em cenários que nos envergonham e nos aponta um longo caminho para fazer valer a fraternidade universal".Para Dom Walmor, são necessários investimentos em políticas públicas que favoreçam a superação, com urgência, de tantos cenários de exclusão e desigualdade social: "É preciso buscar respostas para a construção de uma sociedade mais justa que partilhe o sofrimento de cada pobre, com empatia e solidariedade".

Igreja Católica mobiliza caridade em Belo Horizonte, no Dia Mundial dos Pobres (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO)



Em seguida (8h45), todos seguirão em caminhada até o Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, onde haverá doação de vestuário e prestação de serviços de cuidados pessoais e de cuidados da saúde, a exemplo de aferição da pressão arterial e medição da glicemia. Às 10h30, ocorrerá o Momento de Louvor, seguido pela partilha do almoço comunitário (12h). Para sábado (19/11), o público-alvo, incluindo população em situação de rua, é convidado para uma “partilha fraterna” do café da manhã (8h), também no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres.Em seguida (8h45), todos seguirão em caminhada até o Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, onde haverá doação de vestuário e prestação de serviços de cuidados pessoais e de cuidados da saúde, a exemplo de aferição da pressão arterial e medição da glicemia. Às 10h30, ocorrerá o Momento de Louvor, seguido pela partilha do almoço comunitário (12h).

Cidadania

Conforme divulgou a Arquidiocese de BH, o Vicariato Episcopal para Ação Social Política e Ambiental (Veaspam) e a Defensoria Pública de Minas Gerais promovem, no dia 25, das 9h às 13h, um encontro, ligado à cidadania, culminando com a partilha do almoço (12h). A Defensoria Pública prestará atendimento jurídico à população em situação de rua.





Arroz e feijão: jornada de caridade da Arquidiocese BH no Dia Mundial dos Pobres (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO) Nos dias 18 e 25, o almoço solidário será promovido pela ação “Dai-lhes vós mesmos de comer”, da Catedral Cristo Rei. Semanalmente, a iniciativa prepara e partilha refeições “nutritivas e balanceadas, com verduras, carboidratos e proteínas com os nossos irmãos que enfrentam a fome ou o déficit alimentar”, conforme os organizadores, que ressaltam as palavras do papa Francisco: “Neste 6º Dia Mundial dos Pobres, com o convite – tomado do apóstolo Paulo – a manter o olhar fixo em Jesus, que, ‘sendo rico, Se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza’”.





O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo papa Francisco em 20 de novembro de 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia.

O Dia Mundial dos Pobres deixa de ser apenas uma data (13/11), para se tornar uma jornada em Belo Horizonte, por meio de ações de acolhimento e reflexões. Assim, até o próximo dia 25, a Arquidiocese de BH promove encontros seguidos de almoço, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, localizado na Rua Além Paraíba, 152, na Lagoinha, na Região Noroeste da capital.