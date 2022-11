Polícia encontra corpo carbonizado e em decomposição em Belo Horizonte

Corpo foi levado para o IML de Belo Horizonte (Imagem ilustrativa) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press/Arquivo 28/6/2022)

A Polícia Militar encontrou um corpo carbonizado e em estado avançado de decomposição em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (15/11).O corpo da vítima, segundo o registro policial, foi recolhido na Avenida Tereza Cristina, no bairro Calafate, Região Oeste da capital mineira.Os trabalhos preliminares conduzidos pela perícia da Polícia Civil não apontaram para indícios de crime e sinais de violência no corpo.Devido ao estágio de decomposição, as autoridades policiais não conseguiram sequer identificar o sexo da vítima. Também não foi possível apontar quais ferimentos havia no corpo.Logo, a circunstância da morte ainda será investigada. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.