Vingança: homem tenta matar cadeirante com facada em Timóteo

O cadeirante foi encaminhado para o Hospital Vital Brazil, com um ferimento no lado esquerdo do tórax (foto: Reprodução/Hospital Vital Brazil)

Um cadeirante, de 45 anos, foi esfaqueado na tarde de segunda-feira (14/11), na Avenida Pinheiro, no Bairro Recanto Verde, em Timóteo, no Vale do Aço. Ele foi internado no Hospital Vital Brazil com um ferimento no lado esquerdo do tórax. Segundo testemunhas, o crime foi praticado por um homem de 33 anos, que seria conhecido da vítima.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que o cadeirante transitava pela via quando o agressor chegou em uma bicicleta e o atacou. Os dois eram amigos, mas se desentenderam há alguns anos.





Ainda de acordo com a PMMG, o acusado tem diversas passagens pela polícia pela prática de vários crimes. Inicialmente, ele não foi encontrado pelos militares. Porém, foi preso quando voltava para casa. O homem tentou fugir, pulando um muro que fica nos fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido pelos militares.





Questionado sobre a motivação do crime, ele confessou que agiu por vingança, já que a vítima também o teria traído e esfaqueado 13 anos atrás. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e vai responder por tentativa de homicídio.