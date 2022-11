Pavimentação de "estradas da Heineken" tem verba de R$ 12 mi bloqueada

No final da tarde desta quinta (10/11), o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, divulgou nota confirmando o bloqueio, feito pelo Ministério da Economia, do empenho para liberação de recursos para obras de pavimentação na cidade de Passos, Sudoeste de Minas.





Para os trechos das rodovias Humberto de Almeida, que liga Passos a São João Batista do Glória, e a MG-050, o prefeito Diego Oliveira diz ter o dinheiro em caixa.









Segundo Diego, os R$ 12 milhões vão fazer falta na pavimentação de ruas da cidade. “Estava empenhado e foi bloqueado, mas nós estamos tentando reverter a situação”, disse.





A nota de Rodrigo Pacheco afirma que o Ministério da Economia bloqueou as emendas de autoria do relator-geral do Orçamento.





“Diante da medida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reitera o apoio a essa obra e trabalha junto aos responsáveis para que seja restabelecido o empenho do convênio”, informa a assessoria do presidente do Congresso Nacional.





Em abril de 2022, Rodrigo Pacheco anunciou R$12 milhões para obras de infraestrutura em Passos para viabilizar a instalação da fábrica da Heineken no município. A verba seria para a pavimentação do trecho que liga a usina de açúcar até a rodovia MG-050, na Terra Roxa. Na época, Pacheco determinou o cadastramento do recurso após pedido do prefeito Diego Oliveira.