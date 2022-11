Morador esquece vela acesa e apartamento pega fogo em BH

Moradores tiveram que deixar os apartamentos até que as chamas fossem controladas (foto: CBMMG/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado na manhã desta sexta-feira (11/11) para combater o incêndio em um apartamento do 13° andar no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





O dono do apartamento estava na estrada no momento do incêndio. De acordo com o Tenente Rocha, ele esqueceu uma vela acesa ao sair de casa.

Incêndio não causou vítimas (foto: CBMMG/Reprodução)

O incêndio não deixou vítimas e foi rapidamente finalizado pelos bombeiros. Inicialmente foi necessária a evacuação do prédio, mas todos os riscos foram eliminados e moradores já voltaram aos apartamentos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais