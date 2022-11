Homem com cerca de 30 passagens policiais é assassinado em Uberaba

Testemunhas contaram à PM que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, mesmo depois de cair ao solo (foto: Redes Sociais)

Um homem de 27 anos, com cerca de 30 passagens policiais, foi assassinado com seis tiros na madrugada dessa quarta-feira (9/11) em Uberaba, no bairro Abadia.