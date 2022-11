Homem é brutalmente assassinado em alojamento enquanto dormia

O crime aconteceu em alojamento de trabalhadores de uma carvoeira (foto: Hudson Fiuza/IML) Um homem de 40 anos foi assassinado com vários golpes de um pedaço grande de madeira no momento em que dormia, em um alojamento de trabalhadores de uma carvoeira, localizada no município de Pratinha, microrregião de Araxá, no Alto Paranaíba.

Segundo informações do registro da PM, uma testemunha contou aos militares que viu o momento do crime.

Ainda conforme relato de testemunhas aos policiais, o suspeito residia com a vítima e uma outra pessoa no local do crime, sendo que antes do mesmo eles teriam consumido bebidas alcoólicas.

No registro da PM também consta queo suspeito preso em flagrante relatou que a vítima humilhava e abusava dele, agredindo-o, constantemente, na presença de outros funcionários da carvoaria.

O pedaço de madeira utilizado no crime foi recolhido por uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Segundo informações do delegado regional, Vinicius Ramalho, as investigações do crime estão sob responsabilidade da Delegacia de PC de Ibiá.

A reportagem questionou a PCMG se o suspeito confessou o homicídio ao delegado de plantão, bem como qual teria sido a motivação do mesmo e quais são as primeiras informações referentes às investigações (linha de investigação), mas ainda não obteve resposta.