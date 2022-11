Morre adolescente baleada em comemoração da vitória de Lula

A adolescente de 12 anos morreu na manhã desta quinta-feira (foto: Arquivo pessoal )

A adolescente de 12 anos baleada na noite do último domingo (30/11) e que estava internada no Pronto-Socorro do Hospital João XXIII morreu na manhã desta quinta-feira (3/11). A informação foi confirmada pela tia de Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, morto após também ser atingido pelos tiros.

Segundo Amanda Dias, a adolescente morava no bairro vizinho ao do sobrinho. Ela conta que a menina teria sido baleada antes de o atirador chegar na casa em que a família comemorava o resultado das eleições. "Temos amigos em comum. Minha amiga também estava internada junto com ela", afirmou.





Ela disse ainda que a amiga aguarda transferência para fazer uma cirurgia no cotovelo, atingido pelos tiros e se revolta com o ocorrido. "Ela (adolescente) é mais uma vítima desse monstro que está na cadeia", comentou.





Amanda lembrou que a missa de sétimo dia do sobrinho será nesta sexta-feira (4/11), às 19h, na Paróquia São João Batista, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de BH.





"Vamos com camisas pedindo justiça", disse a tia de Pedro Henrique.





Crime motivado por política

Há suspeitas de que o crime foi motivado por questões políticas. O homem que foi detido pela Polícia Militar seria eleitor de Jair Bolsonaro (PL). Com ele, foram apreendidas duas armas carregadas e uma faca.