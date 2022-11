Meteorologia alerta para risco de tornados em cidades mineiras

Município de Sacramento, no Alto Paranaíba, foi atingido por uma tempestade de granizo na noite desta terça-feira (8/11) (foto: Redes sociais/Reprodução) A previsão é de tempo severo em todo Centro-Sul de Minas nesta quarta-feira (9/11) com tempestades, provocando vendaval e granizo de grande tamanho, superior a 6cm. Em algumas localidades, há possibilidade de chuva torrencial. Essas tempestades serão de caráter isolado e podem, também, produzir tornados fracos.





Alerta: 558 cidades mineiras podem registrar temporais até quinta (10/11) Em Belo Horizonte, o tempo também permanece instável, com variação da nebulosidade e previsão de tempestades severas à tarde e à noite. As máximas não devem ultrapassar os 29°C.





Nesta quarta-feira, a Defesa Civil de Contagem, na Grande BH, também emitiu um alerta, seguindo recomendações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no estado. O quadro é considerado de perigo. Além da chuva de granizo, há possibilidade de tornado no município. “O alerta [estadual] é destinado, principalmente, às cidades que estão dentro das áreas de níveis 2 e 3, como é o caso de Contagem”, informa nota da Defesa Civil da cidade.

Conforme explicam o Igam e o Simge, as tempestades severas, por definição, são temporais com capacidade de provocar granizo, vendavais, tornados, raios e/ou chuva torrencial. Os níveis de severidade são quatro, sendo o nível 1 o mais fraco e o nível 4 o mais severo.

Intensidade de risco dos temporais

Nível 3: previsto para a mesorregião da Zona da Mata. Microrregiões afetadas: Santos Dumont, Juiz de Fora, Matias Barbosa. Lima Duarte.

Logo, o ambiente será favorável para formação de granizos grandes com 10cm de diâmetro e rajadas de vento severas. Não se descarta a formação de tornados fracos. As tempestades produzirão também chuva torrencial com acumulados acima de 60mm em uma hora.

Nível 2: previsto para as mesorregiões, porção Sudoeste da Norte, Central, porção Centro-Sul da Metropolitana, grande parte do Sul de Minas, Zona da Mata, Oeste, Campo das Vertentes e extremo Sul da Central. Microrregiões em destaque: Bom Despacho, Divinópolis, Bambuí, Piumhi, Lagoa da Prata, Formiga, Alfenas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, São Lourenço, Andrelândia, Lavras, São João del Rei, Oliveira, Barbacena, Ubá, Cataguases, Ouro Preto, Ponte Nova, Viçosa, Muriaé, Belo Horizonte, Campo Belo, Varginha, Conselheiro Lafaiete, Itaguara.

Nessas localidades, tempestades serão capazes de produzir granizo com diâmetros entre 4cm e 6cm. As tempestades também produzirão rajadas de vento severas e chuva torrencial.

Nível 1: previsto para as mesorregiões Triângulo Mineiro, Noroeste, porção sudoeste da Norte, Central, porção centro/norte da Metropolitana, porção extremo sul do Sul de Minas. Microrregiões em destaque: Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Paracatu, Passos, Três Marias, Curvelo, Sete Lagoas, São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas, Itabira, Conceição do Mato Dentro.

A meteorologia aponta para essas localidades tempestades severas capazes de produzir granizos pequenos, entre 2cm e 3cm de diâmetro, além de rajadas de vento localmente severas.

Vale dizer que tempestades isoladas estão previstas, ainda, entre o Noroeste do estado e o Vale do Rio Doce, bem como no Centro-Oeste do Triângulo Mineiro. No restante do estado, a previsão é de tempo estável, com sol entre nuvens. As temperaturas estarão em ascensão.

Chuva torrencial com acumulados elevados

Tempestades intensas provocarão chuva torrencial com acumulados elevados em curto período em áreas das mesorregiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Metropolitana, Oeste e Sul de Minas. Acumulados acima de 60mm em uma hora são esperados principalmente na região da Zona da Mata e Vertentes.