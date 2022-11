Idoso é preso por abusar de menina de 9 anos oferecendo lanches

Idoso de 67 anos aproveitava a confiança da família e seduzia menina de 9 anos oferecendo lanches (foto: Google Street View/Reprodução)

Um idoso de 67 anos foi preso na sexta-feira (4/11) por estupro de uma menina de 9 anos na comunidade de Riacho da Cruz, em Januária, Região Norte de Minas Gerais.









LEIA - Idoso é suspeito de abusar de criança após ela pedir copo de água em MG A investigação da Polícia Civil (PCMG) iniciada em 20 de outubro apontou que o suspeito seduzia a criança com lanches para tranquilizá-la nos atos criminosos.









Primeiramente, a irmã mais nova da vítima presenciou uma das cenas de abuso e contou para uma familiar. Esta, por sua vez, informou à mãe, que recorreu à PCMG.





Autor tinha confiança da família





Segundo a Polícia Civil, a família da vítima confiava no idoso e não suspeitava dos abusos. As ofertas de lanches eram recorrentes, já que o homem morava na casa ao lado da criança.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda