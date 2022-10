Idoso é suspeito de abusar de criança após ela pedir copo de água em MG

Crime teria acontecido nesse domingo (2/10), quando a criança brincava na Rua Bromélias, em Santana do Paraíso (foto: Gladyston RodriguesEMD.A Press) Suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos, um idoso, de 61, foi preso em Santana do Paraíso, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (3/9).

O suspeito, então, atraiu a garota para dentro de sua casa, onde os abusos tiveram início. Após dar o copo de água, ele exigiu que a vítima retirasse a roupa, mas ela se negou.

Ainda conforme a PM, após passar a mão no corpo da criança, o idoso a levou para o banheiro e continuou com os abusos. Em desespero, a menina começou a chorar e gritar. Com isso, o suspeito teria reagido dizendo que mataria ela e toda sua família, caso fosse preso.

Ainda conforme a ocorrência, uma vizinha do suposto agressor ouviu barulhos suspeitos vindos do local e entrou na casa, flagrando a criança sem as calças. Ela ameaçou chamar a polícia, com isso, o idoso fugiu.

A criança foi conduzida para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Os exames feitos na unidade de saúde não identificaram sinais de violência nos órgãos genitais.

Em nota à reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que “ratificou a prisão em flagrante delito do homem, de 61 anos, nesta segunda-feira, em Santana do Paraíso”.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, do município, onde foi ouvido, autuado pelo crime de estupro de vulnerável e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.