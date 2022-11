Gazolla sobre morte de Guilherme de Pádua: "Até o bispo riu"

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ator Raul Gazolla, de 67 anos, afirmou que “o planeta amanheceu melhor, ar mais limpo”, ao se manifestar sobre a morte do ex-ator Guilherme de Pádua. A declaração foi dada ao site F5, da Folha de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (7/11).

Gazolla também fez referência ao vídeo onde o pastor Márcio Valadão divulga a morte do ex-ator . “Até o bispo da igreja dele [Márcio Valadão] deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime”.

Raul era casado com Daniella Perez quando a atriz foi assassinada por Pádua e Paula Thomaz, que era esposa do ex-ator na época do crime.

“Já foi tarde. Agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim. Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje”, finalizou ele.

O crime

Guilherme de Pádua interpretou o motorista Bira na novela De Corpo e Alma, da TV Globo, em 1992. Seu personagem fazia par romântico com Yasmin, vivida pela atriz Daniella Perez, filha da autora Glória Perez. No decorrer das gravações, Pádua assassinou a colega de elenco com a ajuda da ex-mulher, Paula Nogueira Thomaz.

As investigações da época dão conta de que Guilherme teria ficado insatisfeito com a diminuição de seu papel na novela, enquanto Paula demonstrava ciúmes pelas cenas de Daniella com o ator.

Após armar uma emboscada para a atriz em um posto de combustíveis, o casal a levou para um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e desferiu pelo menos 20 golpes de punhal. O crime ocorrido em 28 de dezembro de 1992 chocou todo o país.

A morte

A morte de Guilherme de Pádua foi compartilhada, inicialmente, pelo pastor Márcio Valadão em uma transmissão ao vivo. O ex-ator, de 53 anos, estava em casa, em Belo Horizonte, quando teve um infarto e morreu.

“É um moço que a sociedade não compreende, porque ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer”.

Guilherme estava casado com a estilista Juliana Lacerda desde 2017. Antes, manteve união de oito anos, de 2006 a 2014, com a gestora de TI Paula Maia. O ex-ator tem um filho, Felipe Thomaz, fruto da relação com Paula Thomaz. Quando Daniella Perez foi morta, a primeira esposa do ator estava grávida de quatro meses.

O ex-ator será velado na Igreja Batista da Lagoinha, onde era pastor, na manhã de hoje. O enterro está marcado para o início da tarde, no Cemitério Parque da Colina.