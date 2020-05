Guilherme de Pádua participa de pró-Bolsonaro em Brasília: 'Brasil precisa mudar'

Guilherme de Pádua participa de manifestação pró-Bolsonaro em Brasília: 'Brasil precisa mudar'https://t.co/WCxRNoHcL9 pic.twitter.com/decqhidbC0 — Estado de Minas (@em_com) May 25, 2020

Em um video postado nas redes sociais, ao lado da esposa, Guilherme de Pádua declarou: ‘Estamos aqui no Congresso Nacional, agora estamos indo ali pra manifestação, né, em prol do Brasil. É isso mesmo, gente, o Brasil precisa mudar. Esses políticos corruptos, esses esquemas de tetas públicas, que o pessoal só fica explorando o povo brasileiro e o dinheiro, e as melhorias não chegam nas mãos do povo, não chegam na vida do povo. Se Deus quiser o Brasil vai mudar, não é meu amor?”.