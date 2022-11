Homem é lançado de carro em batida na BR-050, em Uberlândia

Veículo atravessou canteiro central e bateu no caminhão (foto: Divulgação/CBMG)

Um homem foi lançado para fora de seu carro e outras três pessoas também ficaram feridas em uma batida na rodovia BR-050, na manhã deste domingo, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O veículo colidiu com um caminhão depois de invadir a pista contrária.Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel de passeio transitava no sentido Uberlândia-Araguari, quando o condutor perdeu o controle, passou pelo canteiro central da via e invadiu a pista onde estava o veículo de carga.Um dos ocupantes do carro acabou ejetado do automóvel e teve ferimentos mais graves. Equipes da concessionária reposnsável pela rodovia no trecho fizeram o socorro da vítima.Os demais feridos, incluindo o motorista, estavam confusos, sem fraturas aparentes e com pequenas escoriações. O caminhoneiro não teve ferimentos e dispensou atendimento.Por causa desse acidente, houve duas pequenas colisões envolvendo outros dois veículos,mas sem gravidade.