Caminhão que transportava óleo de cozinha tomba e interdita BR-381

Caminhão carregado de óleo de cozinha tomba e bloqueia BR-381, em João Monlevade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (27/10), um caminhão carregado de óleo de cozinha tombou na BR-381, em João Monlevade, na Região Central do estado. O acidente aconteceu no km 370 da rodovia Fernão Dias, sentido Vitória (ES), próximo à Ponte do Coronel, no Bairro Recreio.

Os Bombeiros também informaram que houve uma vítima com ferimento grave. O motorista do caminhão ficou com um dos braços dilacerado. Ele foi atendido pela SERVOR de Monlevade e logo em seguida, foi encaminhado ao HPS Margarida.

Neste momento (16h30), o trânsito no local segue lento, no sistema de siga e pare, em razão do acidente, segundo a PRF.