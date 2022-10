Em BH, ministro da Infraestrutura fala sobre leilões da BR-381 e do metrô

Sampaio disse que leilão para a duplicação do trecho restante da BR-381 vai acontecer até dezembro (foto: José Cruz/Agência Brasil) O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, prometeu nesta segunda-feira (10/10), em Belo Horizonte, que vai entregar parte da duplicação da BR-381 até o fim de outubro. A declaração foi feita durante uma reunião com o governador Romeu Zema (Novo).





"A gente tem aqui no estado uma obra emblemática que é a duplicação da BR-381, de Belo Horizonte a Governador Valadares, e nós vamos entregar na última semana deste mês. Uma rodovia difícil para a engenharia e complexa em termos de solução", declarou o ministro.





A BR-381 também foi tema da coletiva do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo (9/10), quando o petista promoveu um ato de campanha na capital mineira.









De acordo com Sampaio, o leilão para a duplicação do trecho restante da rodovia vai acontecer até a última semana de dezembro. Ele revelou ainda que pretende publicar, nos próximos 15 dias, o edital para o projeto da BR-262, no sentido Espírito Santo.

Metrô

Apesar de não citar o metrô de Belo Horizonte na lista de projetos de infraestrutura para o setor de transporte, o ministro falou sobre o tema ao ser perguntado na coletiva de imprensa.





"Foram repassados R$ 2,8 bilhões pelo governo federal para que a gente pudesse ter um cenário de viabilidade econômica e financeira por parte do projeto e com ela privatizada haverá a concessão para que seja explorada e construída a segunda linha do metrô", declarou.





O edital para a concessão foi publicado em setembro pelo governo do estado e está previsto para ocorrer em 22 de dezembro, na B3, em São Paulo.





A vencedora do leilão será responsável pela gestão, operação e manutenção da rede, incluindo a Linha 1 (Novo Eldorado-Vilarinho) e Linha 2 (Nova Suíça-Barreiro). A rede de transporte metroviário em Minas Gerais, atualmente, atende a capital mineira e Contagem, compreendendo 19 estações e 28,1 km de extensão.