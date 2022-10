Usuário de ônibus fura fila na Estação Diamante e vai parar na delegacia

De acordo com a Guarda Civil de BH, uma equipe que fazia rondas preventivas no local atendeu o chamado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.) Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (26/10), pela Guarda Civil de Belo Horizonte (GCM-BH), após empurrar uma usuária do transporte público para entrar na frente dela, furando a fila. A agressão ocorreu na Estação Diamante, na região do Barreiro.









Quando o outro ônibus que havia se movimentado começou a se movimentar, o acusado entrou rapidamente pela porta da frente do veículo e, novamente, ofendeu os guardas municipais. Segundo a GCM-BH) motorista do ônibus pareou e o homem foi retirado do veículo.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Deajec), para registro da ocorrência e adoção das providências.