Traficantes que escondiam droga em boneca são presos em Uberlândia

Os dois suspeitos já possuíam passagem pela polícia (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu 29 pedras de crack com dois traficantes na tarde desta quinta-feira (20/10), no bairro Tocantins, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os suspeitos, de 22 e 29 anos, que já possuem passagem pela polícia, escondiam a droga dentro de uma boneca.Segundo a PM, a ocorrência foi deflagrada após uma denúncia anônima de que a dupla estaria traficando na Rua João de Oliveira Andrade. Os militares monitoraram o local até que a atitude suspeita de ‘brincar’ com uma boneca, chamou atenção.