Aluno de 13 anos ateia fogo em secretaria de escola de Passos

Corpo de Bombeiros foi chamado pra debelar as chamas e chamou a atenção da população que passava pelo local na hora do ocorrido (foto: Reprodução/redes sociais)

Um menor de 13 anos precisou ser contido na tarde de ontem (20/10) depois de atear fogo na secretaria da escola em que estuda, em Passos, no Sudoeste de Minas. A Polícia Militar foi acionada às 17h para atender a uma ocorrência na Escola Estadual São José, na Rua Leopoldina, bairro Jardim Califórnia. De acordo com o boletim de ocorrência, um aluno da escola ateou fogo na secretaria após uma discussão interna.

Os pais do menino estavam no local durante a discussão. Na DP foi instaurado um procedimento apuração de ato infracional e o menor foi entregue aos pais.

A direção da escola soltou uma nota oficial acalmando a população, que diz o seguinte: “Na data de hoje, 20 de outubro de 2022, um aluno com Transtornos Comportamentais, teve uma crise durante a aula. Os pais estavam presentes no local na hora do ocorrido. A situação foi contornada e todos os envolvidos estão bem. As atividades escolares seguem normalmente”.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão em Passos, com relato de que o fato teria ocorrido por volta das 17h desta quinta-feira (20/10) e que um adolescente, de 13 anos, seria o responsável por atear fogo na sala da diretoria em uma escola de ensino público da cidade. O incêndio foi contido no local e a Polícia Civil efetuou a apreensão do adolescente, que foi ouvido, acompanhado do seu representante legal, na Delegacia de Polícia”, diz.

E segue: “Com o registro do fato, a equipe da perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos periciais no estabelecimento. A autoridade policial instaurou procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de causar incêndio e, após ser ouvido, o adolescente foi liberado para o responsável legal”.