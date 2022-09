Casa em Januária pega fogo com casal e bebê dentro por causa de uma vela

Roupas, televisões, documentos, celulares, cama, colchão, parte do telhado e outros objetos da família foram consumidos pelo fogo. (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma casa onde moravam um casal e um bebê de cinco meses pegou fogo em Januária, no Norte de Minas, na madrugada desta quinta-feira (29/9). O incêndio começou com uma vela, deixada acesa ao lado da cama quando o casal foi dormir. Quando acordaram, as chamas já tinham se espalhado pela casa.