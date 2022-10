Homem coloca fogo na casa da namorada após agredi-la com socos e empurrões

Bombeiros realizaram o rescaldo do incêndio, que já havia sido contido por vizinhos (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

A Polícia Civil procura por um homem de 30 anos suspeito de agredir a namorada, de 31, e colocar fogo na casa dela após uma discussão na noite desse domingo (9/10) em Araxá, no Alto Paranaíba.

Incêndio criminoso

De acordo com a Polícia Militar, logo após a briga, o homem se dirigiu até a casa da mulher no Bairro Jardim das Oliveiras e ateou fogo em vários móveis. No momento, o local estava vazio.

As chamas se alastraram por toda a residência. Ao perceberem, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma moradora relatou à guarnição que o fogo começou após o suspeito sair do local.

Os bombeiros realizaram o rescaldo do incêndio, que já havia sido contido por populares. Foi constatado que houve danos materiais, onde foram queimados dois sofás, uma cama, um berço, uma televisão, um guarda-roupa, uma cômoda, roupas e uma caixa d'água. O teto da residência também ficou danificado.

Na manhã desta segunda-feira (10/10), a Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos ao imóvel.



Suspeito foragido

A Polícia Civil iniciou rastreamentos para encontrar o autor, mas até o momento ele não foi localizado. A vítima e seus três filhos receberam assistência e foram encaminhados para um local seguro.