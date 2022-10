Menino de 4 anos morre após ser atingido por portão de igreja em MG

Portal Terra do Mandu

Foto do menino publicada por um instrutor da Associação Cultural Capoeira Liberdade do Brasil (foto: Redes Sociais)

Euller foi imediatamente socorrido por pessoas que estavam no culto e levado ao Hospital Municipal de Maria da Fé; ele chegou na unidade de saúde com lesões graves. O Samu foi acionado e tentou ainda remover Euller para o hospital de Itajubá, mas mesmo com as manobras médicas realizadas, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu.



A perícia foi acionada e o corpo do garoto ficou no IML de Itajubá até a manhã desta sexta-feira (21/10), quando foi liberado. O velório de Euller Miguel está em andamento na Funerária Santa Terezinha. O enterro será no Cemitério Municipal, às 16h30.



Notas de pesar

Após a notícia da morte do garoto, várias notas de pesar lamentaram o ocorrido. A Prefeitura de Maria da Fé lamentou a perda do menino que era aluno da Pré-escola Municipal Jardim Florido; a unidade escolar também emitiu um comunicado e cancelou as aulas desta sexta-feira (21/10).

“A Prefeitura de Maria da Fé lamenta a morte do aluno Euller Miguel. Que os familiares possam encontrar conforto no amor de Deus nesse momento tão difícil. Então disse Jesus: ‘Deixem vir a mim as crianças; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas'”, escreveu a Prefeitura Municipal.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso aluno Euller Miguel da professora Tamiris, portanto, não haverá aula no turno vespertino hoje 21/10/2022. Ninguém nunca está preparado para a partida de alguém, e neste momento de dor, só pedimos a Deus que ilumine sua alma e dê conforto para toda a sua família”, lamentou a Pré-escola Municipal Jardim Florido.

“A Associação Cultural Capoeira Liberdade do Brasil – ACCLB lamenta profundamente o falecimento do aluno Euller, de 4 anos, filho da aluna Juliana (Tigrona) da cidade de Maria da Fé-MG. Neste momento de imensa tristeza a ACCLB presta condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos”, enfatizou também em nota, a Associação Capoeira Liberdade, onde o garoto treinava com sua mãe.

Iago Almeida / Especial ao EM

Uma criança de 4 anos morreu em Maria da Fé, no Sul de Minas, após ser atingida por um portão de uma igreja evangélica. O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (20/10), por volta das 21h, na Assembleia de Deus, que fica na Rua João Gonçalves da Costa, no Centro.