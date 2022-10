Vídeo: carro desgovernado passa por cima de menino e atropela pedestres

Um carro desgovernado passou por cima de uma criança de 6 anos e atropelou pedestres em São Sebastião da Vargem Alegre, na Zona da Mata mineira. O acidente foi registrado no último domingo (2/10) por uma câmera de monitoramento instalada nas proximidades de uma creche municipal – local onde moradores do município estavam comparecendo para votar nestas eleições.

Conforme mostram as imagens, antes do atropelamento, uma mulher e três homens, que não foram atingidos, conversavam na calçada, quando o automóvel surgiu do outro lado e atropelou pelo menos quatro pessoas, passando por cima de um menino e uma bicicleta que estava estacionada.