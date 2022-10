Bode é encontrado com a boca costurada por fio de nylon em Minas

Bode foi encontrado nessa segunda-feira (3/10) (foto: Divulgação/Proteção Animal de Porteirinha)

Um bode foi encontrado com a boca costurada no povoado de Salobro, em Porteirinha, Região Norte de Minas, nessa segunda-feira (3/10). Acionada por populares, a Polícia Militar encaminhou a ocorrência para ser investigada.

A PM entrou em contato com uma ONG de animais de Porteirinha, que também recebeu a denúncia anônima do caso. De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora saiu de casa e se deparou com o bode no quintal. Ela chamou vizinhos para ajudar a libertar o animal.



Os moradores perceberam que o cadeado estava trancado junto à linha de nylon, e não à boca do bode. A situação foi encaminhada a um grupo de mensagens, e um dos participantes se disponibilizou cuidar do bicho até que fosse definido um novo lar.



Cadeado estava costurado com fio de nylon na boca do animal (foto: Divulgação/Proteção Animal de Porteirinha)

Segundo o boletim, uma denúncia anônima foi registrada via 190, informando que um bode estava com a boca costurada por um fio de nylon preso a um cadeado.A PM entrou em contato com uma ONG de animais de Porteirinha, que também recebeu a denúncia anônima do caso. De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora saiu de casa e se deparou com o bode no quintal. Ela chamou vizinhos para ajudar a libertar o animal.Os moradores perceberam que o cadeado estava trancado junto à linha de nylon, e não à boca do bode. A situação foi encaminhada a um grupo de mensagens, e um dos participantes se disponibilizou cuidar do bicho até que fosse definido um novo lar.

A PM foi acionada, visitou a casa do homem que está cuidando do animal e colheu relatos dos moradores, que afirmaram ter visto o bode desde sexta-feira (30/9). Contudo, ninguém sabe quem pode ser o autor do crime.

Segundo a ONG de Proteção Animal de Porteirinha, o bichinho foi acolhido por moradores e recebeu o nome Diamante.



A Polícia Civil de Minas Gerais informou que que a ocorrência de maus-tratos foi registrada e um procedimento investigativo foi instaurado para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.



"Até o momento, o proprietário do animal não foi localizado e ele ficou sob custódia de um voluntário para os devidos cuidados. A investigação está em andamento", conclui a PCMG.