Homem mata ex-companheira a pauladas e facadas e depois comete suicídio

Um homem de 33 anos matou a ex-companheira, de 24, na zona rural do município de Coronel Murta, na microrregião de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Após o crime, o suspeito identificado como João Paulo Pereira Miranda fugiu e cometeu suicídio.O corpo de Enildiane Batista dos Santos foi encontrado às margens do Rio Salinas, no Córrego Mutuca de Baixo, ao lado de pedaços de madeira. Havia cortes profundos na nuca, lesões no rosto e na boca, e escoriações na mão direita. A jovem trabalhava como agente de saúde.

Criança órfã

Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar relataram que o assassino foi visto em uma motocicleta na região. Ele passou pela comunidade Sete Canais e, posteriormente, pela Fazenda Água Boa, onde se enforcou em um pé de manga.João Paulo morava com a mãe na fazenda. Quando voltou para casa, depois de ter saído para cuidar de plantas, a mulher encontrou o filho morto pendurado na árvore.Os militares encontraram no bolso do rapaz uma faca peixeira com sangue, provavelmente de Enildiane. Os corpos foram encaminhados para o Istituto Médico Legal (IML) de Pedra Azul.Segundo depoimento do irmão do suspeito, ele passava por um processo depressivo, desencadeado pela morte do pai e pelo término do relacionamento com a vítima. Com a morte dos dois, uma criança de 4 anos ficou órfã.