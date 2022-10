BH tem sensação de 28,5ºC e baixa umidade; calor continua até fim de semana

Crianças se refrescam do calor ao lado de fontes na Praça da Liberdade (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou temperatura de 31 ºC e sensação térmica de 28,5 ºC na tarde desta quinta-feira (13/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 16h, a umidade do ar foi de 26%. Não há chance de chuva.

Os dados são captados pelo Inmet na Estação da Pampulha. A temperatura mínima foi 20 ºC às 6h, com umidade de 61%. Há poucas nuvens desde o início do dia e vento fraco ou moderado.

Todo o estado está sob alerta de baixa umidade e tempo seco até domingo (16/10). Todas as regiões terão calor devido à massa de ar quente, que impede a formação de nuvens de chuva e a chegada de umidade. Segundo Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet, a sensação térmica está um pouco abaixo da temperatura devido à baixa umidade. "Em cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Manaus, Belém, por serem úmidas, as pessoas sentem ainda mais 'desconforto térmico', que é o parâmetro relacionado à sensação térmica."

Apesar do calorão, esse não é o dia mais quente deste ano em BH: em 14 de setembro, a estação da Pampulha registrou 36,1 ºC. O último recorde tinha sido registrado na cidade três dias antes, quando o calor chegou a 34,4°C.

Próximos dias

A previsão para os próximos dias é de mais calor e baixa umidade. As temperaturas variam de 16 ºC a 31 ºC até segunda-feira (17/10). Ao longo da semana, há previsão de diminuição na temperatura, aumento da umidade e pancadas de chuva.

A mínima será de 12 ºC no Sul de Minas e 38 ºC no Norte. As regiões com menor umidade serão Norte, Nordeste, Triângulo, região Central e Grande BH.

Recomendações no calor

Para evitar que a alta na temperatura seja danosa para sua saúde, a Defesa Civil faz algumas recomendações. A mais básica e importante é se manter hidratado ao longo dia, portanto, beba bastante água.

Confira as outras recomendações:

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

*Estagiária com supervisão de Diogo Finelli