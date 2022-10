Minas tem 67 cidades em alerta por baixa umidade

Por Daniel Mendes*





Devido à baixa umidade alertada pelo Inmet, especialistas recomendam hidratação (foto: Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Confira as cidades que estão em alerta:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta em relação à baixa umidade relativa do ar que pode ser registrada em 67 cidades de Minas Gerais até as 18h desta quinta-feira (13/10). De acordo com o órgão, os índices nesses locais podem variar de 12% a 20%.A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera adequado quando os níveis de umidade relativa do ar ficam acima de 60%. Abaixo de 30% o cenário é perigoso e pode oferecer riscos à saúde humana, como ressecamento de pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. A hidratação é recomendada por especialistas.O meio ambiente também pode ser impactado, devido ao clima seco que pode causar incêndios florestais.

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campo Azul

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coromandel

Dom Bosco

Espinosa

Formoso

Gameleiras

Guarda-Mor

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacarambi

Jaíba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lassance

Lontra

Luislândia

Manga

Matias Cardoso

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Montes Claros

Natalândia

Paracatu

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Presidente Olegário

Riachinho

Santa Fé de Minas

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão Três Marias

Ubaí

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia



*Estágiaria sob a supervisão do subeditor Eduardo Oliveira