Serra da Moeda: incêndio é controlado após 24h; vídeo mostra os danos

por Bruno Nogueira*





Um incêndio que atingia a Serra da Moeda, Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a manhã dessa quarta-feira (12/10) foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) pouco mais de 24 horas depois do início da ocorrência.

Os militares deram entrada no combate às chamas por volta das 10h51 de ontem. Na manhã desta quinta-feira (13/10), cinco guarnições da corporação ainda estavam empenhadas no local.

As equipes combatiam quatro focos de incêndio, sendo que três deles eram acessíveis somente com aeronaves. As imagens feitas pelos militares mostram a destruição causada pela queimada.





Alguns focos estavam em locais de difícil acesso (foto: CBMMG/Divulgação)

Os bombeiros ainda tiveram o apoio de 18 brigadistas civis e outros dois agentes do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Por volta do 12h foi anunciado que o incêndio estava extinto e a ocorrência já estava em fase de desmobilização.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira