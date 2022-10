Polícia Federal prende homem que era procurado pela Interpol

Polícia Federal de Minas Gerais prende homem condenado a 14 anos (foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal prendeu na noite desta terça-feira (11/10) um homem de 31 anos que era procurado pela Interpol. O brasileiro desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins após ser deportado dos Estados Unidos.Ele é acusado de estupro de vulnerável e foi condenado a 14 anos de prisão pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Paraíso, no Norte do estado.O preso foi conduzido para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.