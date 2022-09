Polícia Federal prende três passageiros com 7kg de cocaína em Confins

Se condenados, os suspeitos podem pegar até 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas (foto: PRF/Reprodução)

A Polícia Federal e a Receita Federal, em operação conjunta, prenderam três passageiros que tentavam embarcar com 7kg de cocaína no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em um voo com destino à Lisboa, capital de Portugal.

De acordo com a Polícia Federal, as drogas estavam escondidas no fundo falso de duas malas e no corpo dos suspeitos.

Tanto os presos quanto as drogas foram encaminhados para a Polícia Federal. Os suspeitos responderão por tráfico internacional de drogas e, caso condenados, podem pegar até 25 anos de prisão.