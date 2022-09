Suspeito de chefiar tráfico no Aglomerado da Serra é preso

PM apreendeu R$ 187 mil, munições, celulares e 11 relógios de marca sem nota fiscal no apartamento do suspeito (foto: PMMG/Reprodução)

Um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso com R$ 187 mil escondidos em um apartamento na Pampulha. De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz, de 28 anos, foi abordado dentro de um carro, em uma rua do aglomerado, na tarde dessa quarta-feira (7/9).

O suspeito tentou fugir dando ré no veículo e mudando repentinamente a direção. O automóvel cercado e revistado. Na vistoria, porém, nada foi encontrado.

Ao consultar a ficha dele, os militares descobriram um mandado de busca e apreensão contra o homem. Uma nova vistoria, então, foi feita no apartamento do rapaz, no Bairro Castelo.

A busca foi acompanhada pelo suspeito. Lá, o homem contou ter uma grande quantidade de dinheiro no imóvel por conta de uma loja de roupas que tem. Parte dos valores estava guardada em um filtro de barro.

Ao todo, R$ 187 mil, 20 munições calibre 380, dois celulares e 11 relógios de marca sem nota fiscal foram encontrados no apartamento.

O homem, novamente, afirmou que o dinheiro era fruto de um comércio e vendas de produtos no Aglomerado da Serra, mas uma denúncia anônima informou que era oriundo do tráfico.

O homem foi preso e o material, apreendido.