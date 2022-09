Motorista é baleado, perde controle de carro e atropela idoso

Segundo informações, o motorista dirigia seu carro quando foi interceptado por dois homens numa motocicleta. O passageiro da moto estava armado e disparou em direção à vítima, acertando-a no ombro.

O homem baleado foi socorrido por populares e o idoso atropelado, por uma ambulância do Samu, com uma fratura na região da cintura. Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Itabira.

A polícia faz rastreamentos em busca dos autores dos disparos. O carro do homem baleado, por sua vez, foi retirado do local da batida, sendo encontrado nas proximidades e rebocado para o pátio credenciado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e um inquérito será aberto para investigar o caso.