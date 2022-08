Itabira: PCMG conclui que assassinato no Festival de Inverno foi passional

A Polícia Civil (PCMG) concluiu que o assassinato de Marcelo Marques Fonseca, de 18 anos, morto em praça pública, no encerramento do 48º Festival de Inverno de Itabira, teve motivos passionais.

O atirador teve sua prisão temporária decretada, mas está foragido. Outro envolvido no crime, um adolescente de 17 anos foi está sob a tutela do sistema socioeducativo.

O crime

Marcelo Fonseca foi assassinado a tiros, por volta das 20h30 do último dia 17 de julho, durante o encerramento do 48º Festival de Inverno, na praça do Areão, em Itabira.



A vítima foi atingida por quatro disparos no rosto e no tórax. Ele foi socorrido pela equipe de brigadistas civis e levado às pressas para o Pronto-socorro Municipal de Itabira, ainda com vida, mas morreu no caminho. A vítima foi atingida por quatro disparos no rosto e no tórax. Ele foi socorrido pela equipe de brigadistas civis e levado às pressas para o Pronto-socorro Municipal de Itabira, ainda com vida, mas morreu no caminho.

O público se assustou com os tiros, o que provocou confusão e correria em uma evasão em massa do local. A maior parte das pessoas fugiu para o lado oposto aos disparos, onde estava o palco do evento. Isso causou empurra-empurra e um grande número de pessoas chegou a passar mal.

Muita gente perdeu documentos e objetos pessoais durante a fuga. Além disso, por se tratar de um evento que já acontecia desde o começo da tarde, muitas crianças acabaram se perdendo dos pais no tumulto.

Linchamento durante sepultamento

Segundo a vítima das agressões, os autores do linchamento o acusaram de ter passado informações sobre a localização de Marcelo Fonseca, culminando no assassinato. O adolescente nega a acusação.

O adolescente foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro Municipal de Itabira, com lesões em diversas partes do corpo, inclusive na cabeça.

Em seguida, temendo que os agressores fossem atrás da vítima, familiares do jovem o levaram para o Hospital de São Gonçalo do Rio Abaixo, uma cidade vizinha.