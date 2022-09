Dois são condenados por morte de comerciantes em Carmo do Rio Claro

Em Carmo do Rio Claro, dois réus foram condenados pela morte de dois comerciantes, em 2017 (foto: PMCRC)

Dois homens acusados de matar dois comerciantes em Carmo do Rio Claro, Sudoeste de Minas Gerais, em 2017, foram condenados pela Justiça. Rodrigo Aparecido de Souza e Leonício Magalhães foram julgados por homicídio e ocultação de cadáver. Rodrigo foi condenado a 33 anos e 4 meses de prisão e Leonício a 35 anos.



Os corpos de Bruno de Oliveira Romão e João Paulo Freitas foram encontrados em 12 de junho daquele ano, no Lago de Furnas, entre Carmo do Rio Claro e Ilicínea.





Os dois comerciantes estavam desaparecidos desde 8 de junho. Segundo depoimento dos familiares, os dois teriam saído na manhã daquele dia para Carmo do Rio Claro, onde iriam receber o dinheiro de uma dívida que uma pessoa da cidade tinha com Romão. Freitas era de Tabuleiro do Norte (CE), e estava a passeio em Areado, cidade de Romão.





Dois dias depois, a Polícia Militar de Nova Resende encontrou um carro carbonizado, com placas de Areado, que seria de Bruno Romão.



Segundo a Polícia Civil, um dos condenados teria confessado que matou os comerciantes e que teria usado um machado e um pedaço de pau para cometer o crime.



Ele contou ainda que teve a ajuda de uma outra pessoa, que seria o dono do sítio onde os comerciantes tinham ido cobrar uma dívida.