Paralisia infantil: Minas prorroga campanha de vacinação

A campanha de vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite, foi prorrogada em Minas Gerais até 21 de outubro. O novo prazo divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde tem como objetivo atingir a meta de cobertura vacinal de 95% do público-alvo.

A campanha de Multivacinação, que busca atualizar e completar a caderneta de vacinação de pessoas de até 14 anos, também foi prorrogada. Cerca de 795.048 doses já foram aplicadas em crianças e adolescentes.

As vacinas seguem disponíveis nos postos de saúde de todo o estado, e locais especiais de vacinação podem ser definidos pelas prefeituras.

A Secretaria de Estado de Saúde espera que com a prorrogação, as prefeituras e o estado consigam traçar estratégias para melhorar o índice de vacinação.

“Sensibilização dos profissionais, busca ativa das pessoas que não tomaram a vacina, acompanhamento rotineiro junto aos municípios, especialmente aqueles que não conseguiram atingir a meta, são algumas das ações que vamos promover para impedir a volta desse vírus tão devastador”, afirmou o secretário e médico Fábio Baccheretti.

A pólio foi erradicada no Brasil – o último caso diagnosticado no nosso país ocorreu em 1989. A erradicação só foi possível graças à vacina, que se popularizou na figura do Zé Gotinha