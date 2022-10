Obras na BR-116 podem interditar faixas da rodovia ao longo desta semana

Os 280 quilômetros do trecho mineiro da BR-116 vão receber obras de tapa-buracos e de limpeza do sistema de drenagem superficial. (foto: Daniel Antunes/EM/D.A Press)

A nova concessionária da BR-116, a EcoRioMinas, vai realizar obras de tapa-buracos, limpeza do sistema de drenagem superficial e outros reparos no Sistema Rio de Janeiro-Governador Valadares ao longo desta semana. As obras incluem trechos da BR-116, BR-465 e BR-493.