Bebê prova frutas pela primeira vez em competição estilo MasterChef

Para comemorar os seis meses de Samuel, uma família de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, resolveu fazer um “mesversário” diferente. O pequeno se vestiu como o chef Eric Jacquin, jurado do programa de culinária MasterChef. A ideia é que provasse frutas pela primeira vez, como início da sua introdução alimentar.





Vídeo de Samuel circula nas redes sociais há um mês e se tornou trend para outros mesversários (foto: Reprodução / TikTok)

Para isso, cada membro da família ficou encarregado de fazer uma papinha de uma fruta diferente, com um empratamento digno da competição de gastronomia. A seguir, o “competidor” servia o prato para o bebê, que faz caretas ao experimentar a comida pela primeira vez.

A família também vestiu aventais com o tema do programa, colocaram crachás com seus nomes. A trilha sonora e o enquadramento da câmera fazem com que o vídeo remeta ao MasterChef.

O registro foi feito pela irmã de Samuel, Laís Villon. O vídeo foi postado há mais de um mês, mas continua sendo replicado em várias páginas da internet.



Em entrevista à Band, emissora que transmite o MasterChef, contou que a família é fã da atração: “Minha mãe e eu sempre assistimos ao programa. Escolhi o tema por causa da introdução alimentar dele, mas foi ela quem teve a ideia de fazer a brincadeira com as frutas”.

Desde que nasceu, o pequeno Samuel é comparado ao chef francês pela família. “O Jacquin tem um lugar especial no nosso coração porque o meu irmão veste roupinhas mais sociais e, por ser branquinho e bochechudo, lembra muito ele”, afirmou.



No final da competição, a maçã levou a melhor, mas o mini chef prefere mesmo é o “tetê” da mamãe.



Depois de Samuel, a ideia viralizou e outras famílias resolveram tornar o momento uma competição. É o caso da influenciadora Dani Choma, que também compartilhou o registro da pequena Aurora experimentando frutas pela primeira vez.