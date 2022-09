Mulheres são 'engolidas' por buraco enquanto dançam e viralizam

Num tem chão q guenta %uD83E%uDD37%u200D%u2642%uFE0F pic.twitter.com/Q5xSMZNjv4 %u2014 DrPepper - DMT - Tirinhas Ruins %u2605 (@DrPepperBlog) September 25, 2022

Os momentos de alegria no que parece ser uma festa de aniversário viraram de tensão. Sete mulheres dançavam abraçadas a música “Tem cabaré essa noite”, do cantor Nattan, e pulavam quando um buraco no chão se abriu, levando-as a cair.



As mulheres que caíram na fossa foram resgatas sem ferimentos (foto: TikTok / reprodução)

O registro foi compartilhado nas redes sociais e logo viralizou. Após a queda, ainda é possível ouvir a música alta de fundo. Segundo o perfil @radiodesollau, no TikTok, as mulheres eram sua mãe e suas tias. Elas estavam em cima da tampa de uma fossa, mas ninguém sabia do risco.

Em outro vídeo do perfil, é possível ver as mulheres sendo resgatadas, ainda com música alta, enquanto um menino ri e é censurado por quem filma. “Não ri, não. Vai que alguém machucou”, diz a garota.

Nenhuma das mulheres se feriu. Nos comentários da postagem, o caso teria ocorrido em Alagoinhas, no interior da Bahia. O momento da queda viralizou e os comentários são os mais engraçados. Veja algumas reações: