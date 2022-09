'Xixi gostosinho' e 'pomada de beijinho': festa da área da saúde viraliza

Doces relacionados a medicamentos e exames de sangue, urina e fezes viralizaram nas redes sociais (foto: Reprodução / Instagram)

Nas últimas semanas, uma festa de aniversário viralizou nas redes sociais. O motivo é a forma como os doces foram apresentados. A bisnaga de Nutella ganhou o nome de ‘amorprazol’, com a indicação para casos de falta de amor. Na festa, os convidados também puderam degustar o ‘sangue da amizade’, que são seringas de leite condensado colorido, e até um ‘exame de fezes’, que era um marshmallow coberto de chocolate servido em potinhos.

Na mesa de doces também tinha o ‘xixi gostosinho’, que foi o apelido para a gelatina de abacaxi; além de chicletes coloridos servidos em copinhos, chamados de ‘medicamentos’; de tubos de ‘pomada de beijinho’, com brigadeiro de coco; as ‘pílulas da felicidade’ com chocolates; e o ‘xarope de amor’, feito de suco de guaraná.

Natural de Mauá, em São Paulo, a criadora da festa foi a confeiteira Michele Peres Paulon Ramos. Ela fez os doces para a festa surpresa de aniversário da filha, Gabrielly Peres Gonçalves, de 17 anos. A menina cursa Análises Clínicas e veio daí a inspiração.

“Não tem mais temas [de festa] como quando ela era criança. Então, juntei útil ao agradável, pois ela é apaixonada pela área e comecei a imaginar coisas da área dela para fazer e com isso saiu essa mesa”, conta Michele.

Ela explica que nunca tinha feito uma festa com o tema da área da saúde, mas já trabalha, há alguns anos, com a criação de doces temáticos. A recepção da dona da festa e dos convidados, segundo Michele, foi bem positiva. “Foi bem engraçado. A festa foi surpresa, então ninguém sabia e muito menos esperava. Mas a reação foi muito positiva, acharam diferente e perguntavam se era de comer, alguns olhavam meio com nojo, mas sempre rindo por exemplo sobre os exames de xixi e cocô. Já a aniversariante e amigos que cursam com ela amaram a ideia”.

Novos clientes

Quem fez a publicação foi Juliana Jorge, uma amiga de Michele que tem uma página de dicas sobre o bairro onde mora. Os seguidores amaram e, logo, a publicação viralizou. Com isso, não só a página da amiga cresceu, como muito mais gente procurou a confeiteira para encomendar doces personalizados.

“Confesso que não sou do mundo de mídias e redes sociais, mas agora fui forçada a aprender sobre esse tema”. E, de verdade, foi por um acaso. Eu nem tirei fotos. Foi ela que tirou por ter achado legal e, por ser da área de saúde também, resolveu postar na pagina”, pontua Michele, que avalia de forma positiva toda a exposição.

“É um sonho realizado, pois eu amo o que faço e saber que meu trabalho fez bem e agradou tantas pessoas assim... não há valor no mundo que pague esse reconhecimento”, afirma. Além dos doces personalizados, ela também trabalha com brigadeiros, brownies e outras delícias. Tudo de forma artesanal. Desde a publicação das fotos da festa, em 11 de setembro, o número de seguidores de Michele saltou de 238 para 3081 no Instagram.

Alimentando sonhos

A aniversariante Gabrielly conta que a festa foi uma grande surpresa. No dia da comemoração, ela foi encarregada de brincar com os três primos e foi surpreendida pelas presenças dos familiares e amigos. “Eu estou no segundo ano do curso técnico em análises clínicas, por isso o tema foi patologia. Eu amei muito a festa e não esperava tanta criatividade nos doces como minha mãe teve”, resume a adolescente.

Ela conta que achou tudo tão criativo, que achou que era só decoração e amou ainda mais quando descobriu que eram comestíveis. Para ela, o tema da festa foi perfeito, já que, desde pequena, sonha em seguir uma carreira na área da saúde. “É um sonho desde criança. Gosto muito dessa área porque gosto de ajudar as pessoas e interagir com elas, não me vejo trabalhando em escritório”, conta.

Prestes a terminar o Eninso Médio, Gabrielly pretende se tornar socorrista, mas também nutre uma paixão pela área de análises e de radiografia.